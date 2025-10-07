Раніше прошивка була доступна тільки в Південній Кореї.

У середині вересня Samsung почала випуск стабільної версії One UI 8 на базі Android 16 для своїх телефонів Galaxy флагманського і середнього рівня. Тепер дійшла черга дійшла до бюджетних пристроїв.

Численні власники Samsung Galaxy A35 і Galaxy A15 по всьому світу повідомляють про наявність стабільного оновлення One UI 8 на своїх пристроях. Це сталося всього через кілька днів після того, як прошивка вперше стала доступна користувачам у Південній Кореї.

Розмір завантаження становить 2,3 ГБ, в оновленні також міститься патч безпеки за вересень 2025 року. Раніше стабільна версія One UI 8.0 прийшла на флагмани Galaxy S22 і планшети Galaxy Tab S10.

Відео дня

Якщо ви перебуваєте в Європі і ще не отримали повідомлення про оновлення, ви завжди можете вручну перевірити наявність апдейта, перейшовши в налаштуваннях в "Оновлення ПЗ" і натиснувши "Завантажити та встановити".

Якщо все піде за планом, до кінця листопада оновлення мають оновити всі моделі Samsung, які офіційно підтримують нову OC. Абсолютно точно One UI 8 не отримають смартфони, які у 2025-му році вичерпали квоту "апдейтів" ОС. Серед них - Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 та інші популярні моделі.

Раніше OnePlus підтвердила, що оновлення OxygenOS 16 на базі Android 16 для смартфонів і планшетів компанії вийде 16 жовтня. Xiaomi трохи запізнюється і почне розсилати HyperOS 3 наприкінці місяця.

Зазначимо, що Galaxy A15 став найбільш продаваним Android-смартфоном у 2024 році. Це один із найдешевших апаратів на ринку, який пропонує AMOLED-екран із роздільною здатністю Full HD+ і 5 років оновлень.

Вас також можуть зацікавити новини: