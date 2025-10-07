Кількість учасників бойових дій в Україні вже набагато більше мільйона осіб, - ЗМІ

Міністерство у справах ветеранів України повідомило, скільки людей отримали статус УБД після початку повномасштабної війни.

В Україні вже понад 1,3 млн громадян мають статус учасників бойових дій. Про таку кількість УБД станом на 1 вересня в Україні повідомило Міністерство у справах ветеранів України для LIGA.net. При цьому більшість отримали статус після 2022 року.

У Міністерстві повідомили, що 1 326 552 осіб внесені в Єдиний державний реєстр ветеранів війни як учасники бойових дій. До 2022 року цей статус отримали 556 467 осіб.

"У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, статус УБД було надано 12 871 особі. У 2023 році його отримали 324 018 осіб, у 2024 році – 267 263 особи, а за дев'ять місяців 2025 року – 165 933 особи", - йдеться у статті.

Як додали у Міністерстві, до Реєстру вносять інформацію про осіб зі статусом УБД на підставі даних, які були надані відповідними комісіями, утвореними в Міноборони, Міністерстві внутрішніх справ, Мін'юсті, Національній поліції, Національній гвардії, Службі безпеки України, в розвідувальних органах, адміністраціях Держприкордонслужби, Держспецзв'язку, Держспецтрансслужби, Управлінні державної охорони, Державній службі з надзвичайних ситуацій, Державному бюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро.

При цьому не планується змінювати або розширювати категорії осіб, які можуть отримати цей статус.

Пільги для учасників бойових дій

Нагадаємо, що згідно із законами України учасники бойових дій мають право на безкоштовне отримання земельної ділянки для будівництва або фермерства. При цьому ділянка для ведення сільського господарства може мати до 2 гектарів, садівництва до 0,12 гектара, будівництва житлової споруди - від 0,10 гектара в містах до 0,25 у селах.

Також держава передбачила пільги для родин військових. До них відносять непрацездатний батьків, дружини або чоловіка, дітей до 18 років. А також для дорослих дітей з групами інвалідності. Родини, зокрема, матимуть знижки на оплату комунальних послуг.

