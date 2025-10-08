Війська РФ атакували Ніжинський район.

У Ніжинському районі без світла залишились понад 4,5 тисячі абонентів внаслідок атаки РФ. Про це повідомили в АТ "Чернігівобленерго".

"Знову під прицілом Ніжинщина і знову влучання в енергетичний об'єкт. Понад 4,5 тисячі абонентів без електропостачання. Відновлюємо!" - зазначено у повідомленні.

У Чернігівській ОВА повідомили, що росіяни атакували область дронами.

"Російські ударні безпілотники атакували Ніжин, Прилуки, Семенівку. У Ніжині влучання в обʼєкти залізниці, пожежі, вранці – влучання в енергообʼєкт, через що аварійні відключення. У Прилуках ударний безпілотник атакував нафтобазу, пожежа. У Семенівці ворожий дрон влучив в адмінбудівлю", - написав очільник ОВА В’ячеслав Чаус.

За його інформацією, також було влучання по спецавтомобілю підприємства, що здійснює ремонт дороги у Семенівській громаді. Поранений 56-річний водій, його доставлено до лікарні. Автомобіль згорів.

Своєю чергою в ДТЕК інформують, що окупанти атакували ТЕС.

"За попередньою інформацією, поранено двох енергетиків. Їм було оперативно надано усю необхідну допомогу", - зазначили у компанії.

Через атаку ускладнено рух поїздів

Як повідомляв УНІАН, через ворожу атаку ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку. В Укрзалізниці попередили про затримку в русі або зміні маршруту низки поїздів. Тимчасово 8 жовтня не курсуватимуть окремі поїзди.

