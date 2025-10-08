Звіт екологічного інституту попереджає про порушення безпечних меж основних процесів на Землі.

Людство перевищило безпечні кордони вже семи з дев'яти планетарних меж та увійшло в небезпечну зону. На цьому етапі ризик заподіяти невідворотну, масштабну шкоду навколишньому середовищу стрімко зростає. Як пише zmescience.com, такі висновки має звіт про здоров'я планети, зроблений на основі наукової оцінки Потсдамського інституту дослідження впливу клімату (PIK).

Як йдеться у звіті, лише два процеси з дев’яти залишаються в безпечних межах - це стратосферний озоновий шар та атмосферне аерозольне навантаження. А порушені межі – це зміна клімату, цілісність біосфери, зміна сухопутних систем, зміна циркуляції прісної води, біогеохімічних потоків та впровадження нових речовин, таких як пластик та синтетичні хімікати. З цього року – це ще і підкислення океану.

"А понад три чверті систем підтримки Землі не знаходяться в безпечній зоні. Людство виходить за межі безпечного робочого простору, збільшуючи ризик дестабілізації планети" – прокоментував звіт його співавтор, директор Потсдамського інституту дослідження впливу клімату (PIK) Йохан Рокстрем.

Вчені пояснюють, що система планетарних меж функціонує подібно до планетарної медичної карти. Так само, як лікар відстежує кров'яний тиск і рівень холестерину, вчені відстежують дев'ять процесів земної системи — від стабільності клімату до здоров'я біосфери — які мають вирішальне значення для підтримки умов існування стабільної геологічної епохи, яка почалася близько 10 000 років тому та має назву голоцен.

Перетин безпечного кордону планетарної межі не означає негайної загибелі, але значно підвищує ризик виникнення катастрофічних переломних моментів, таких як руйнування Гренландського льодовикового щита або відмирання амазонських тропічних лісів, кажуть вчені.

У звіті вони підкреслили взаємопов'язаність цих криз: зміна клімату посилює втрату біорізноманіття, а вирубка лісів спричиняє сильніші посухи. А забруднення довкілля послаблює здатність океану поглинати вуглець.

Криза океану

Нагадаємо, що звіт про стан планети 2025 року, який підготував інститут PIK, вперше додав нову похмуру віху: до списку порушених кордонів приєдналося підкислення океану. Звіт підтверджує, що межу закислення океану було порушено. Оскільки океан поглинає CO₂ від спалювання викопного палива, його хімічний склад змінюється, стаючи більш кислим. З часів промислової революції pH поверхні океану знизився на 0,1. Це, здавалося б, невелике число являє собою приблизно 30% збільшення кислотності.

Цей зсув виводить морські екосистеми за межі безпечного середовища. І наслідки цього процесу вже помітні.

