Через неналежні умови зберігання корпуси російських бойових машин зіпсовані, а двигуни пошкоджені.

Російські війська активізували розконсервацію БМП на 111-й Центральній базі резерву танків у Костромській області. Про це повідомляє портал "Мілітарний".

На супутникових знімках, які показав військовий аналітик Jompy, можна побачити суттєві зміни на території об’єкта.

Видно, що з бази активно вивозять бойові машини піхоти. Їх направляють або на відновлення, або розбирають на донорські запчастини для інших з’єднань.

На думку аналітиків через багаторічне зберігання просто неба частина машин перебуває у критичному стані:

"Корозія корпусів, зіпсовані прилади, пошкоджені двигуни та системи керування значно знижують боєздатність техніки".

Зазначається, що 111-та Центральна база резерву танків (в/ч 42857) є одним із ключових місць зберігання бронетехніки Збройних сил РФ. Вона розташована поблизу міста Буй у Костромській області та підпорядковується Центральному військовому округу.

"База має стратегічне значення, адже саме тут зосереджено велику частину резерву бронетехніки, який російська армія активно готує до відправлення на фронт", - йдеться у статті.

Є дані, що станом на 2022 рік на базі перебувало 307 відносно боєздатних танків, з яких 61 зберігали під накриттям. Ще 561 одиницю віднесли до резерву, а 207 танків готували до утилізації. Загалом — 1075 танків та 360 танкомісць в ангарах.

Портал наводить дані аналітиків, які фіксували різке скорочення кількості машин на відкритих стоянках після початку повномасштабного вторгнення. У 2021 році на території бази перебувало понад 800 танків. У 2023 році залишалося лише кілька сотень, значна частина яких не придатна до використання. До середини 2024 року частину техніки вивезли або розібрали на запчастини.

"Активізація робіт на 111-й базі свідчить про спроби Росії компенсувати великі втрати бронетехніки на фронті за рахунок старих запасів, попри їхній технічний стан", роблять висновок автори.

Нагадаємо, що завдяки супутниковим знімкам аналітики побачили захисні конструкції, які росіяни будують на ядерному полігоні на архіпелазі Нова Земля. Він знаходиться на відстані понад 2500 км від українських кордонів. Сітки, вірогідно, мають захищати паливні системи від можливої атаки дронів на фоні постійних ударів по НПЗ та військових об'єктах.

Також супутникові знімки допомогли встановити, що Росія почала стягувати на "Уралвагонзавод" копуси старих танків. Вже зараз там можна помітити сотні старих корпусів. Аналітики кажуть, що росіяни можуть зняти зі зберігання і доставити на відновлення тисячі старих корпусів.

