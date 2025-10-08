Thales Belgium закликає до чітких правил для глушіння і збивання дронів на тлі зростання прольотів над заводами та попиту на антидронні ракети.

Провідна європейська компанія з виробництва зброї Thales Belgium заявила про "рої дронів" над своїми заводами.

Як пише Politico, завод компанії з виробництва 70-мм ракет "гуде від дронів", які зʼявляються над виробничими лініями. Одна з найбільших європейських компаній протиповітряної оборони заявляє, що над її надсекретними заводами пролітає все більша кількість безпілотників, і наполягає на необхідності чітких правил щодо того, як їх глушити або збивати.

"Ми бачимо більше дронів, ніж кілька місяців тому", — сказав Ален Кеврен, директор Thales Belgium. Він звернув увагу на спостереження над об’єктом компанії Évegnée Fort у східному регіоні Льєж, єдиним бельгійським об’єктом, де компанія має ліцензію на складання та зберігання вибухівки для своїх 70-мм ракет.

Відео дня

Його коментарі пролунали на тлі дедалі більшої кількості повідомлень про безпілотні літальні апарати, зокрема у Польщі, Румунії, Німеччині, Норвегії та Данії за останній місяць. Деякі з них, як-от військові дрони, що пролітають над Польщею та Румунією, були російськими, тоді як походження інших було важче визначити.

У відповідь минулого тижня Копенгаген тимчасово заборонив польоти дронів, тоді як НАТО запустило нову програму "Східний вартовий" для усунення критичних прогалин у протиповітряній обороні альянсу.

Кеврен каже, що компанія стурбована цими подіями, які відбуваються в той час, коли Thales Belgium прагне подвоїти свої виробничі потужності некерованих та лазерно-керованих ракет FZ275 до 70 000 протягом наступних кількох років, за умови чіткого попиту.

Кеврен пояснив, що французька багатонаціональна компанія доклала "величезних зусиль" для встановлення систем виявлення на своїх об’єктах. Компанія заявила, що може використовувати глушилки для блокування сигналу, необхідного для керування дронами та їх збивання.

"Але проблема полягає в тому, що нам це не дозволено", — сказав Кеврен.

Одним із занепокоєнь щодо збивання дронів є те, що вони можуть завдати шкоди або травмувати людей, якщо впадуть.

Тепер такі країни, як Бельгія, повинні чітко визначити, "який правильний процес" для таких ситуацій, зокрема, де закінчуються обов'язки поліції та починаються обов'язки компаній.

"Процес потребує уточнення... Це ситуація, з якою нам усім доводиться стикатися", — сказав Кеврен, поки десятки техніків ретельно працювали над тим, щоб зібрати фірмовий боєприпас компанії в бездоганно білих лабораторних майстернях за скляним вікном.

Попит на зброю

Кеврен сказав, що Thales Belgium спостерігає "неймовірний" попит на свої ракети, оскільки НАТО намагається забезпечити безпеку свого неба. Більшість поточного виробництва компанії йде в Україну.

Ракети, виготовлені на заводі в Ерсталі та в Évegnée Fort, можна використовувати проти безпілотників, причому версія з лазерним наведенням спрямована на більші безпілотники, що летять на великій висоті, такі як "Шахеди" іранської розробки.

В останні тижні альянс зазнав різкої критики за свою реакцію на нещодавні вторгнення в повітряний простір після того, як військові літаки НАТО використали багатомільйонні ракети, щоб збити російські безпілотники, виготовлені з дерева та пінопласту, кожен з яких коштував близько 10 000 доларів.

За словами Кеврена, з моменту вторгнення російський дронів до Польщі компанія Thales отримала десятки запитів на свої ракети, враховуючи, що їхні ракети дальністю 8 кілометрів використовують загальнонатовські стандарти, які можуть бути встановлені в існуючі системи озброєння.

"Це рішення "підключи і працюй" для боротьби з дедалі більшою кількістю типів цілей", — сказав він.

Німеччина, Італія, Іспанія та Польща є одними з головних клієнтів компанії в НАТО, і фірма стверджує, що її ракети в чотири рази дешевші за альтернативи на ринку.

Дронові інциденти в Європі: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Країни Європи стурбовані вторгненнями російських безпілотників в їхній повітряний простір, тому союзники по НАТО обговорюють можливість створення "стіни дронів".

Раніше неподалік Варшави виявили об'єкт, схожий на дрон. Як повідомили польські служби, він не пов'язаний із нещодавніми російськими атаками по Україні.

Крім того, в аеропорту Мюнхена місцева поліція встановила лазерну установку на злітно-посадковій смузі для захисту від безпілотників. Очікується, що дане обладнання дасть змогу визначати відстань до дронів і збивати їх.

Вас також можуть зацікавити новини: