"Характеризувати це має президент Зеленський", а не Білий дім, наголошує Кірбі.

У Білому домі поки не коментуватимуть успіхи українського контрнаступу. У Вашингтоні вважають, що коментувати його просування – справа Києва, наголосив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу.

"Ми збираємося утримуватися від того, щоб надавати подібну оцінку цього наступу. Я залишатимусь вірним цьому. Дивіться, наступальні дії, бій йде. Це не викликає жодних питань. Але характеризувати це має президент Зеленський, а не ми. І, безперечно, українські Збройні Сили мають говорити про втрати і здобутки за окремий день", – сказав Кірбі.

Він зауважив, що Україна не розкриває США деталі своїх операцій.

"Вони не мали жодних зобов’язань давати нам будь-які відомості чи інформувати нас про свої операції, і вони не мали жодних таких зобов’язань протягом останніх 15 місяців", – додав Кірбі.

Водночас представник Білого дому також наголосив, що США зосереджуватимуться на тому, щоб Україна могла досягти успіху на полі бою.

"Ви бачили пакет допомоги, який надходить через програму USAI і про який було оголошено наприкінці тижня. Я думаю, що дуже-дуже скоро ви побачите деякі додаткові пакети. … Продовжуємо надавати Україні те, що, як ми знаємо, їй потрібно в цій боротьбі", – наголосив чиновник.

Контрнаступ України - що повідомлялося

Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський підтвердив початок українського контрнаступу. Він наголосив, що контрнаступальні та оборонні дії відбуваються, але відмовився сказати, на якій вони стадії.

Відомо, що ЗСУ мають успіх у наступальній операції на Бердянському напрямку (просування до 1 кілометра).

В Донецькому та Таврійському операційних районах, як повідомляли в Міноборони, звільнено 90 квадратних кілометрів територій (співмірно з площею Хмельницького). Деокуповано 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

Водночас з’являються численні повідомленні про значні втрати України, зокрема, у техніці, отриманій від партнерів.

Німеччина на цьому тлі пообіцяла нарощувати поставки старих танків Leopard 1 A5, а США, як очікується, передадуть бойові броньовані машини Stryker і БМП "Bradley", які можуть замінити пошкоджену і знищену техніку.

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