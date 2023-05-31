Попередньо планується, що в конференції візьмуть участь лідери Індії, Саудівської Аравії та інші.

Влада України і західні союзники планують провести саміт світових лідерів без участі РФ, щоб заручитися підтримкою умов Києва про припинення війни.

Плани зустрічі, хоча і приблизні, але заручилися рішучою підтримкою європейських лідерів, у тому числі президента Франції Еммануеля Макрона, які лобіюють участь країн, які стали на бік РФ або зовсім відмовилися зайняти будь-яку позицію, пише The Wall Street Journal (WSJ).

"Потрібен єдиний план відповідального цивілізованого світу, який дійсно хоче жити в мирі", - прокоментував глава Адміністрації президента України Андрій Єрмак. Він сказав виданню, що прямі переговори з російським керівництвом неможливі, поки його війська в Україні. Тим більше, як зазначив Єрмак, Україна не піде на компроміс зі своєю територіальною цілісністю.

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Європейські офіційні особи повідомили, що вони опрацьовують з Києвом мирний план з 10 пунктів так, щоб зробити його прийнятним для інших країн, таких як Індія, Бразилія, Саудівська Аравія і Китай.

"Процес неможливий без усього світу, включаючи лідерів глобального півдня", - прокоментував Єрмак. Він додав, що українська влада готова до діалогу з усіма країнами, в тому числі з Китаєм і Бразилією.

Як зазначило видання, президент США Джо Байден та інші вищі керівники країн-членів НАТО будуть запрошені на зустріч, яка, як очікують західні дипломати, пройде перед самітом Альянсу 11 липня.

За словами європейських дипломатів, на початку року Зеленський попросив Макрона допомогти йому в міжнародних зв'язках з такими лідерами, як Сі Цзіньпін. За словами джерел, знайомих з ситуацією, переговори пізніше переросли в плани з організації конференції, яку Макрон запропонував провести в Парижі. Данія і Швеція також висловили бажання провести її.

Чіткого списку учасників немає, але європейські лідери в останні тижні роз'їхалися по столицях провідних світових країн, прагнучи залучити до участі Бразилію, Індію, Китай та інші держави.

За даними джерел видання, в конференції попередньо планується участь наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана і прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, а ось участь китайського лідера Сі Цзінпіна поки під питанням.

Як зазначило видання, зусилля західних країн пов'язані з тим, що інші держави, які мають тісні зв'язки з РФ, прагнуть взяти на себе ініціативу в дипломатичній роботі з припинення війни.

"Мирна зустріч буде спрямована на те, щоб повернути Україну та її союзників у центр міжнародної дипломатії. При цьому, європейські офіційні особи прагнуть забезпечити, щоб в майбутніх переговорах в якості дипломатичної точки відліку використовувався план Києва", - пише WSJ.

Зазначається, що вибір часу проведення конференції перед самітом НАТО послужить сигналом про те, що, хоча Європа і США будуть продовжувати підтримувати Україну зброєю, вони також шукають дипломатичні рішення.

Як повідомили європейські дипломати, ідея конференції виникла під час розмови між Макроном і Зеленським в Парижі в лютому, коли французький лідер змусив українського колегу погодитися з тим, що в підсумку будуть потрібні мирні переговори з Кремлем.

Макрон підняв це питання перед Сі під час недавнього візиту до Пекіна. За словами американських і українських офіційних осіб, ця ідея також була озвучена на зустрічі лідерів країн "Великої сімки" в Японії.

Позиції України і РФ по закінченню війни

Українська влада неодноразово заявляла, що продовжить боротьбу з РФ, якщо та не візьме участь у реалізації мирного плану, який не передбачає тимчасового припинення вогню і вимагає виведення російських військ до переговорів.

Влада РФ у свою чергу заявила, що відкрита для мирних переговорів, але за умови, що Україна визнає анексовані нею території.

Мирний план Зеленського

Мирний план українського президента Зеленського складається з 10 пунктів і передбачає відновлення контролю над своєю територією, повернення військовополонених і притягнення до відповідальності за військові злочини. Він також пропонує вирішити проблему ядерної безпеки, яка поставлена під загрозу через окупацію РФ Запорізької атомної електростанції, і продовольчої безпеки шляхом захисту експорту зерна.

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