Окупаційна влада на Донбасі найближчим часом ухвалить «закон», яким введе свої правила перетину громадянами тимчасової лінії розмежування.
Про це повідомляє українська делегація у Тристоронній контактній групі.
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У чому полягатиме «закон» бойовиків
Виїзд і в’їзд громадян буде здійснюватися за наявності перепустки «органів внутрішніх органів ДНР», яку безплатно видаватимуть громадянам з 18 років на півроку.
Обов’язковими умовами отримання «перепустки» є проходження особами реєстрації відбитків пальців, фотографування і перевірка особистих засобів зв’язку заявників.
Перепустки оформлюватимуть і на транспорт, на якому громадяни виїжджають з ОРДЛО або в’їжджають.
Розгляд заяв на отримання перепусток «органами внутрішніх справ ДНР» проводиться протягом 15 діб з дати клопотання (в екстрених випадках – протягом доби).
У громадян, у яких немає перепусток або термін дії «документа» закінчився, на КПВВ бойовики будуть перевіряти мобільні телефони, обов’язкова державна дактилоскопічна реєстрація і фотографування.
Чим загрожує
«Не виключається, що аналогічний «нормативний акт» розробляється й окупаційною адміністрацією на ТОТ у Луганській області. Це спричинить подальшу ізоляцію мешканців ТОТ від території України, яка контролюється урядом, і наразі реалізується під виглядом протидії поширенню коронавірусу», – йдеться у повідомленні ТКГ.
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