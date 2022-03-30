Геращенко припустив, що їх кинули вмирати від холоду і голоду.

Під Чугуєвом виявили тіла російських військовослужбовців без слідів насильницької смерті.

Про це у своєму офіційному Telegram-каналі повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

За його словами, на тілах окупантів не виявили жодних поранень.

"Ось так цінують своїх воїнів у рф. Схоже, що командування кинуло своїх же вмирати від холоду і голоду", - написав Геращенко.

Нагадаємо, раніше полонений російський солдат розповів, що після вторгнення в Україну командувач батальйонно-тактичної групи наказав солдатам готувати мішки для трупів.

Інший окупант, який потрапив у полон до українських бійців, сказав, що там йому краще, ніж у російській армії.

Вас також можуть зацікавити новини: