Під Чугуєвом виявили тіла російських військовослужбовців без слідів насильницької смерті.
Про це у своєму офіційному Telegram-каналі повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.
За його словами, на тілах окупантів не виявили жодних поранень.
"Ось так цінують своїх воїнів у рф. Схоже, що командування кинуло своїх же вмирати від холоду і голоду", - написав Геращенко.
Нагадаємо, раніше полонений російський солдат розповів, що після вторгнення в Україну командувач батальйонно-тактичної групи наказав солдатам готувати мішки для трупів.
Інший окупант, який потрапив у полон до українських бійців, сказав, що там йому краще, ніж у російській армії.