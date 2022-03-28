Загарбник розповів, що про вторгнення в Україну нібито дізнався лише після перетину кордону.

Полонений російський окупант розповів, що після вторгнення в Україну командувач батальйонно-тактичної групи повідомив солдатам, що вони перебувають на території України, та наказав готувати мішки для трупів.

Про це він розповів під час розмови з українськими військовими, фрагмент якої з'явився у мережі.

Окупант: Командувач БТГром вишикував, поставив патрулі. Сказав, що ми неофіційно, що ми на території України і ще додав, щоб ми готували мішки для трупів. Для себе.

Український захисник: Вам ваш командир сказав готувати мішки для вас же?

Окупант: Так.

Український захисник: І як ви відреагували?

Окупант: Всі ох*їли.

Український захисник: Як звати командира?

Окупант: Підполковник Сенкін.

Раніше російський окупант розповів, як командири кинули його помирати на полі бою під Рубіжним у Луганській області після важкого поранення.

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