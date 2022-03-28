Полонений російський окупант розповів, що після вторгнення в Україну командувач батальйонно-тактичної групи повідомив солдатам, що вони перебувають на території України, та наказав готувати мішки для трупів.
Про це він розповів під час розмови з українськими військовими, фрагмент якої з'явився у мережі.
Окупант: Командувач БТГром вишикував, поставив патрулі. Сказав, що ми неофіційно, що ми на території України і ще додав, щоб ми готували мішки для трупів. Для себе.
Український захисник: Вам ваш командир сказав готувати мішки для вас же?
Окупант: Так.
Український захисник: І як ви відреагували?
Окупант: Всі ох*їли.
Український захисник: Як звати командира?
Окупант: Підполковник Сенкін.
Раніше російський окупант розповів, як командири кинули його помирати на полі бою під Рубіжним у Луганській області після важкого поранення.