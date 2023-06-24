Наразі рятувальники розбирають завали на зруйнованих поверхах багатоповерхівки.

Під завалами на пошкоджених поверхах багатоповерхівки у Соломʼянському районі столиці ще можуть бути люди.

Наразі рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Він нагадав, що наразі відомо про трьох загиблих та 11 поранених, з яких двох - госпіталізували.

За словами мера, усіх мешканців будинку, в який влучили уламки російської ракети, евакуювали.

Кличко додав, що в дворі багатоповерхівки багато пошкоджених автівок, його периметр перекритий. "Всі служби працюють на місці", - уточнив він.

Ракетний удар по Україні 24 червня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 24 червня російські терористи здійснили чергову атаку по Україні. Зокрема, удару було завдано крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3, морського базування "Калібр" та ударними дронами Shahed-136/131.

Українські військові збили усі 40 запущених окупантами крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету "Калібр" та два ударні дрони "Shahed-136/131".

Зокрема, уламки збитої ракети влучили у багатоповерхівку в Солом’янському районі столиці, зруйнувавши квартири на кількох поверхах. На місці влучання розпочалася пожежа, яку до ранку загасили.

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