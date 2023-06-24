Наразі дані щодо наслідків удару РФ уточнюються.

У ніч на 24 червня Російська Федерація атакувала українську столицю, унаслідок влучання уламків у багатоповерхівку двоє людей загинули, восьмеро постраждали.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації, пише Телеграм-канал КМВА:

"Уточнення інформації щодо наслідків влучання уламків в 24–типоверхову будівлю Соломʼянському районі. На даний момент виявлено двох загиблих. Постраждалих - 8 осіб".

Крім того, двох людей госпіталізовано, решті медичну допомогу надали на місці. Також пошкоджено близько 40 авто, припаркованих на стоянці.

Ракетна атака РФ на Україну 24.06.2023

Вночі окупанти атакували низку регіонів України, повітряна тривога пролунала близько 2 ночі. Повідомлялося про вибухи в Дніпрі, Харкові та Києві.

У Соломʼянському районі столиці внаслідок падіння уламків на 24-типоверхову будівлю виникли руйнування та займання на 16, 17 та 18 поверхах.

У Дніпрі Росія обстріляла приватний сектор, повідомив мер міста Філатов.

Щонайменше три влучання зафіксували по Слобідському району Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов. Ударів завдавали, за попередніми даними, ракетами С-300: "В одному випадку влучання у газову трубу. Є пожежа, на місці працюють підрозділи ДСНС. Наразі інформації про поранених немає".

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