Однією з основних проблем є відсутність кваліфікованих перекладачів.

До кінця року 10 тисяч українських солдатів повинні закінчити навчання в Німеччині в рамках програми заходу з оснащення ЗСУ танками, артилерією і системами протиповітряної оборони. Як пише Financial Times, при цьому існує ряд проблем, що уповільнюють процес навчання, і однією з основних є нестача компетентних перекладачів.

"Великою проблемою є переклад слів, використовуваних у військовому або технічному контексті... Слова, які ніхто не використовує в повсякденному житті", - розповів голландський бригадний генерал Мартін Бонн.

Відзначається, що європейські тренери хвалять "величезну мотивацію" українських новобранців. У той же час вони вказали на ще одну проблему – значні відмінності у віці і здібностях солдатів, що прибули на навчання. Так, одному волонтеру, який опинився в Німеччині, був 71 рік. FT пов'язує це з тим, що українські командири на передовій часто не бажають віддавати своїх кращих людей.

Відео дня

Німеччина - не єдина країна, яка стикалася з проблемами перекладу під час навчальних програм. Схожа проблема виникла в Данії під час підготовки до управління винищувачами F-16. Данські військові заявили, що підготовка затримується через перевірку пілотів Службою безпеки. За словами чиновників, додатковими причинами затримки стали знання мови і перевірка здоров'я.

Зазначається, що європейські командири знаходяться в тісному контакті з українськими колегами і прагнуть швидко реагувати на зворотний зв'язок і мінливі вимоги. Однак західній підготовці часто важко виправдати очікування обох сторін.

"Київ прагне до збільшення загальновійськової підготовки, що включає навчання з використанням танків, бронетехніки, артилерії, піхоти і безпілотників, щоб більш точно відтворити умови, що існують на полі бою, але такі навчання можуть бути ризикованими. Західні країни, зі зрозумілих причин, нетерпимо ставляться до нещасних випадків, але їх підхід "не дуже добре поєднується з вимогами до стажерів", - вказує видання.

Підготовка українських військових на Заході

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати навчають підрозділи ЗСУ на новій техніці, а також – веденню тактики за стандартами НАТО. Це навчання проходить у Німеччині. Також у Великобританії пройшли курс підготовки близько 900 морських піхотинців.

Нещодавно Франція оголосила тендер на надання підтримки в навчання українських військових, плануючи залучити до цієї місії приватні компанії, в першу чергу ті, які засновані або управляються колишніми французькими військовослужбовцями.

Вас також можуть зацікавити новини: