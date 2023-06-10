Щоб підірвати таку станцію потрібні час та велика кількість вибухівки.

Щоб підірвати Київську гідроелектростанцію ззовні, окупантам потрібно було б з літака в одну точку скинути три п'ятсот кілограмових авіабомби, а це майже неможливо, враховуючи рівень протиповітряного захисту в столиці, заявив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі телемарафону, коментуючи погрози росіян підірвати інші дамби в Україні після Каховської ГЕС.

"Що стосується погроз на рахунок Київської станції, то хотів би наголосити, що Каховську станцію замінували ще у минулому році і це процес не одного дня. Там сотні кілограм вибухівки закладено. В вересні ще працювали наші працівники і вони бачили, як військові заносили в машзал вибухівку. ... Тому, щоб підірвати таку станцію потрібен час, потрібна велика кількість вибухівки. Щоб підірвати її із зовнішньої сторони, то потрібно в одну точку, щоб прилетів літак і скинув три п'ятсоткілограмових авіабомби. Сумніваюсь, що вони зможуть прилетіти до нас на Київську станцію", - додав він.

При цьому, очільник компанії вважає, що така слабка і повільна реакція міжнародної спільноти на підрив Каховської станції може розв'язати окупантам руки щодо інших терактів.

"Чим би вони нам не погрожували, якщо б суспільство і весь світ зреагував би в перші дні і жорстко, то я думаю, що вони (окупанти - УНІАН) подумали б – погрожувати чи ні. А коли йде така уповільнена реакція, то це "запрошення" терориста і агресора до якихось подальших дій", – вважає Сирота.

Загрози для Київської ГЕС - що повідомлялося

На російських пропагандистських каналах після теракту, вчиненого росіянам на Каховській ГЕС, почали закликати зруйнувати греблю ще й Київської ГЕС, щоб затопити Київ.

Українські військові попередили, що підрив Каховської ГЕС – не єдиний злочин на об’єктах гідрогенерації, який планували окупанти. Кмандувач Об'єднаними силами Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначав, що однією з таких цілей могла бути дамба Київської ГЕС.

Водночас Наєв запевнив, що Київська ГЕС наразі захищена від ударів ворога з повітря та від диверсійно-розвідувальних сил противника.

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