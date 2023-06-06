Вжито заходи щодо прикриття ГЕС від ударів з повітря та неможливості дій диверсійно-розвідувальних сил противника.

Київська ГЕС перебуває в зоні відповідальності угруповання сил і засобів оборони Києва і захищена від ударів ворога з повітря та від диверсійно-розвідувальних сил противника.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє Укрінформ.

"Що стосується Київської ГЕС, то вона перебуває в зоні відповідальності угруповання сил і засобів оборони Києва, яке підпорядковане мені. Нами вжиті відповідні заходи з безпеки: як щодо прикриття від ударів з повітря, так і щодо неможливості дій диверсійно-розвідувальних сил противника", - заявив він.

Наєв підкреслив, що цей комплекс заходів повністю впроваджений і вже діє.

"Як нам відомо, ворог і до цього намагався якимось чином зашкодити нашим дамбам на річці Дніпро, але його дії були безуспішні. Ми, звичайно, аналізуємо всі загрози, які можуть бути у майбутньому та завчасно вживаємо адекватних заходів, що знижують і зводять до нуля можливі ворожі дії", – командувач.

Армія РФ повністю знищила Каховську ГЕС в ніч на 6 квітня

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі о 02:50 російські окупанти здійснили підрив конструкцій Каховської ГЕС.

В результаті підриву у зоні підтоплення перебувають близько 80 населених пунктів.

Як заявили в "Укргідроенерго", Каховська ГЕС не підлягає відновленню в її колишньому вигляді, обладнання машинного залу повністю знищено.

На засіданні РНБО під головуванням президента Володимира Зеленського було погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт.

Київська ГЕС – перша (верхня) сходинка Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, розташована на річці Дніпро й знаходиться за кілька кілометрів від Києва.

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