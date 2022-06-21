Полонений окупант переконує, що нібито вилітав тільки на атаки по скупченню сил оборони України.

Служба безпеки України допитала пілота-"вагнерівця", збитого під Світлодарськом Су-25. Найманець встиг повоювати в Україні три дні, а потім потрапив у полон.

Відео допиту майора Андрія Федорчукова опублікувала СБУ.

Окупант розповів, що здійснив перший виліт 14 червня, а 17-го опинився в полоні. Федорчуков виправдовується, що отримував накази тільки про "завдання ударів по опорних пунктах, скупчення сили і живої сили противника".

Слідчий: Ви розуміли, що будете вбивати й мирне населення?

Пілот: Ну, щодо мирного населення задач не було. Ми працювати винятково по візуальній видимості та по опорних пунктах.

Слідчий: Хто ж бомбить наші міста?

Пілот: В нас багато засобів для завдання ударів... Дійсно, я не отримував, напевно, достатньо інформації про те, що тут відбувається. З військовослужбовцями ЗСУ говорив, бачив багато фото, зроблених під час бойових дій і розумію, що гине багато мирного населення, дітей, жінок... Вважаю, що це неправильна війна, непотрібна. Я каюся, що брав участь. Якби це була війна між двома арміями - це одна ситуація. Але гине багато мирного населення - це того не варте.

За словами загарбника, щоденно він здійнював 1-2 бойових вильоти. Федорчуков додав, що на російських винищувачах вартістю понад 10 млн. доларів США літають також й інші найманці, а не кадрові льотчики ЗС РФ.

За бомбардування України найманець мав отримати від 200 тис. рублів на місяць. За "результативність" вильотів обіцяли додаткові бонуси.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня українські військові збили російський штурмовик Су-25 під Світлодарськом Донецької області. Льотчик-"вагнерівець" потрапив у полон.

Штурмовик Су-25 - трофей воїнів 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців. Його приземлили пострілом із переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Українським захисникам вдалося взяти в полон російського пілота Андрія Федорчукова. Під час допиту він зізнався, що є найманцем приватної військової компанії Вагнера.

За участь у війні проти України Федорчуков отримував 205 тисяч рублів на місяць. 18 червня він отримав наказ атакувати опорний пункт Збройних сил України. Раніше льотчик вилітав на бомбардування українських міст.

Вранці з'явилося перше відео свідчень пілота. Окупант запевнив, що переосмислив свою позицію щодо війни.

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