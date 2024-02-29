Українські захисники "мінуснули" Су-34 на Східному напрямку.

Українські військові ліквідували ще один ворожий двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук. "Сьогодні 29 лютого – дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака", - прокоментував Олещук.

За його словами, українські захисники мінуснули Су-34 на Східному напрямку.

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"Дякую за роботу! Перемога на землі – кується в небі!", - підкреслив Олещук.

Знищення російських літаків

27 лютого українські захисники збили два російські Су-34. Олещук зазначив, що за таких втрат бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитися, принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м'ясні штурми".

23 лютого в результаті спільної операції Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони та Повітряних сил ЗСУ над Азовським морем було збито вже другий за час війни російський літак-розвідник А-50У. "Це повітряний командний пункт, який держава-агресор використала для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації", - пояснили в ГУР.

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