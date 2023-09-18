Це найпотужніша техніка, яку Корея досі надала Україні.

Уряд Південної Кореї надасть Україні два саперні танки К600 "Носоріг" для прориву через російські мінні поля, повідомляє південнокорейське видання Chosun.

"Хоча це і не летальна зброя, при необхідності її можна використовувати для прориву ліній оборони противника, тому вона оцінюється як найпотужніша техніка, яку Корея досі надала Україні", - пише видання.

Відзначається, що на рішення Південної Кореї вплинув візит лідера КНДР Кім Чен Ина в Росію і очікування того, що підтримка Північною Кореєю російських збройних сил, включаючи боєприпаси, посилиться.

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Як пише видання, танк оснащений плугом для розмінування для пошуку закопаних мін, а також має "магніточутливий пристрій нейтралізації мін", який може виявляти міни на відстані до 5 метрів.

У той же час, наголошується, що, враховуючи можливість протидії з боку Росії, уряд Південної Кореї може поставити вимогу використовувати цю техніку тільки для гуманітарних операцій, таких як розмінування в тилових районах.

Південна Корея та допомога Україні

В середині липня до Києва з візитом приїжджав президент Південної Кореї Юн сік Ель. В ході візиту він пообіцяв збільшити військову і гуманітарну допомогу в боротьбі з РФ. Пізніше влада Південної Кореї заявила, що до кінця 2024 року виділить Україні допомогу в розмірі $300 млн. А починаючи з 2025 року Південна Корея виділить Україні фінансову допомогу на суму $2 млрд.

Раньше Південна Корея висловила стурбованість з приводу візиту лідера КНДР Кім Чен Ина в Росію і можливої військової угоди між цими країнами.

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