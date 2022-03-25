В одному з цих братських поховань знаходиться близько 200 осіб.

Організація Об'єднаних Націй отримує "все більше інформації", що підтверджує наявність масових поховань в оточеному Маріуполі.

Голові Управління ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні Матильді Богнер вдалося отримати "супутникову інформацію" про одну таку могилу, повідомляє CNN.

"За нашими оцінками, в одному з цих братських поховань знаходиться близько 200 осіб", — сказала вона на брифінгу для преси в п'ятницю.

Вона додала одне застереження: не гарантується, що всі люди, поховані в могилах, "є жертвами серед цивільного населення, тому що, коли ми документуємо втрати серед цивільного населення, ми не включаємо ані військові втрати, ні людей, померлих з інших причин, крім прямих бойових дій".

Богнер змалювала сувору картину міста, де "звичайний рівень смертності збільшився" через відсутність комунальних послуг, їжі, електрики і води.

"У місті гинуть люди, і це не тільки жертви серед цивільного населення", — підкреслила вона.

Нагадаємо, також за даними Маріупольської міськради, в місті все більше людей вмирають від голоду.

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