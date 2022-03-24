У міській раді закликають світ врятувати сотні тисяч людей в Маріуполі.

В Маріуполі все більше смертей від голоду.

Про це у Telegram повідомляє Маріупольська міська рада.

"Не їли вже два дні. Слабкість. Вийти з міста пішки нема сил. Добре, що води трохи є". Моторошні слова, які дедалі частіше чують маріупольці від близьких, що залишились. Коли на хвилину-другу пробивається хоч якийсь зв‘язок. Все більше смертей від голоду. Все більше людей залишаються без будь-яких запасів їжі. А всі намагання розпочати масштабну гуманітарну операцію з порятунку мешканців Маріуполя блокуються російською стороною. Бо окупантів цікавлять не люди та їх долі. А лише пропагандистська картинка з примусовим вивозом населення на територію Росії", - йдеться у зверненні міськради.

В ньому сказано, що в умовах, коли централізована масова евакуація неможлива, є сотні та тисячі натхненних прикладів взаємодопомоги. Висловлюють вдячність волонтерам та небайдужим людям, які щоденно допомагають вивозити маріупольців із зони активних бойових дій. Висловлюють вдячність всім містам України та світу, які приймають до себе переселенців з Маріуполя.

"Але зараз ми підійшли до межі. Коли потрібні вдесятеро жорсткіші санкції, закрите небо, літаки, танки від союзників України, дипломатичні надзусилля. Будь-що! Аби врятувати сотні тисяч людей в Маріуполі. Врятувати з пекла та нескінченного кола знущань. Врятувати всі інші міста нашої країни від страшної долі Маріуполя. Ми благаємо про допомогу!", - закликає Маріупольська міськрада.

Нагадаємо, у Маріуполі російські війська знищили будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі, де зберігалися оригінали картин всесвітньо відомих майстрів.

Вас також можуть зацікавити новини: