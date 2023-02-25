Російські окупанти підняли у повітря МіГ-31К.

Вранці, 25 лютого, по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Йдеться про ракетну небезпеку.

Про це свідчить карта повітряних тривог. Причиною став зліт винищувачів МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет Х-47м2 "Кинджал". Їх наші засоби ППО перехоплювати не можуть.

Як пише моніторингова група "Беларускі Гаюн", зліт чотирьох бортів МіГ-31К проводився з аеродрому Ахтубінськ Астраханської області. Раніше з цієї локації вильотів для атак по Україні не відбувалось.

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"У нас немає жодної підтвердженої інформації про зліт МіГів у Білорусі чи "Саваслейці" РФ. Зліт 4х бортів МіГ-31К проводився з аеродрому Ахтубінськ", - йдеться у повідомленні.

Станом на 09:53 пішли відбої тривоги.

Масована ракетна атака

І військові, і експерти прогнозували, що Росія здійснить на честь річниці вторгнення в Україну, 24 лютого, нову масовану атаку, однак цього не сталось.

24 лютого керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменю повідомляла, що ворожих ракетоносіїв у Чорному морі не зафіксовано. За її словами, це може свідчити про підготовку до ударів.

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