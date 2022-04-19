Бойові дії в Україні можуть спричинити продовольчу кризу у світі, тому діяти треба негайно, наголошують в ОП.

Єдиний спосіб швидко закінчити війну - озброїти Україну та "знекровити" Росію шляхом запровадження нафтового та газового ембарго.

Про це заявив радник голови Офісу президента, член української перемовної групи Михайло Подоляк у Twitter.

Він попередив, війна в Україні може затягнутися, що спровокує продовольчу кризу по всьому світу.

"Затяжна війна в Україні може спричинити продовольчу кризу по всьому світу, кажуть провідні аналітики. Єдиний спосіб швидко закінчити війну – озброїти Україну та знекровити Росію через нафтове та газове ембарго. Хто обирає заплющувати очі на війну, боячись зростання цін, отримає і те, й інше", – написав Подоляк.

Нова фаза війни

Напередодні, 18 квітня, секретар РНБО Олексій Данилов підтвердив початок нової фази російського наступу на сході України.

Вночі та вранці 19 квітня російські сили зосередилися на прориві нашої оборони Луганської та Донецької області. Також в плани окупантів входить повний контроль над Маріуполем.

Тривають обстріли південних міст України.

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