Подоляк розвінчав фейк про "взяття" Маріуполя, нагадавши про площу "Азовсталі" / Фото УНІАН

Радник голови Офісу президента та член української переговорної групи Михайло Подоляк прокоментував те, що президент РФ Володимир Путін заявив турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану про "взяття" Маріуполя. 

Реакція Подоляка з'явилася у Twitter.

"Після 2 місяців боїв у РФ кажуть, що взяли Маріуполь. З поправкою: "окрім Азовсталі". Тільки ось у чому справа, хлопці: "Азовсталь" – це 1/5 Маріуполя. Або 22 Ватикани чи 3 Централ Парки НЙ. Взяли місто? Ага. Фейкова країна, фейкові перемоги. І справжні українські захисники. Зі сталі", - написав Подоляк.

Твіт Подоляка / скриншот

Ситуація в Маріуполі

Генштаб ЗСУ сьогодні вранці повідомляв, що росіяни здійснюють масований вогневий вплив та блокування українських підрозділів в районі заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Як уточнюють оборонців, протягом 25 квітня РФ завдала по території заводу, де переховуються сотні цивільних, 35 авіаударів. В результаті нальотів рашистів один цех загорівся.

Через брак рятувальних служб військові власноруч витягають людей з-під завалів і надають першу допомогу.

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