Радник очільника ОП зазначив, що окупанти досі не захопили "Азовсталь", а це 1/5 міста.

Радник голови Офісу президента та член української переговорної групи Михайло Подоляк прокоментував те, що президент РФ Володимир Путін заявив турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану про "взяття" Маріуполя.

Реакція Подоляка з'явилася у Twitter.

"Після 2 місяців боїв у РФ кажуть, що взяли Маріуполь. З поправкою: "окрім Азовсталі". Тільки ось у чому справа, хлопці: "Азовсталь" – це 1/5 Маріуполя. Або 22 Ватикани чи 3 Централ Парки НЙ. Взяли місто? Ага. Фейкова країна, фейкові перемоги. І справжні українські захисники. Зі сталі", - написав Подоляк.

Ситуація в Маріуполі

Генштаб ЗСУ сьогодні вранці повідомляв, що росіяни здійснюють масований вогневий вплив та блокування українських підрозділів в районі заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Як уточнюють оборонців, протягом 25 квітня РФ завдала по території заводу, де переховуються сотні цивільних, 35 авіаударів. В результаті нальотів рашистів один цех загорівся.

Через брак рятувальних служб військові власноруч витягають людей з-під завалів і надають першу допомогу.

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