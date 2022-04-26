Також наразі тривають бої на Попаснянському напрямку, в районі Рубіжного та в напрямку Трудолюбівки.

Росіяни здійснюють масований вогневий вплив та блокування українських підрозділів в районі заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Донецькому і Таврійському напрямках ворогом здійснюється переміщення пунктів управління ближче до лінії бойового зіткнення.

Противник здійснює вогневий вплив по позиціях наших військ із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення, так: на Сєверодонецькому напрямку противник веде бойові дії в районі населеного пункту Рубіжне; на Попаснянському напрямку намагається оволодіти Попасною, тривають бої; на Авдіївському напрямку ворог намагається вести наступальні дії, успіху не має; на Курахівському напрямку безуспішно здійснював наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар’їнка; на Запорізькому напрямку противник веде наступальні бойові дії в напрямку населеного пункту Трудолюбівка, тривають бої. Ворог здійснює масований вогневий вплив та блокування наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь" у Маріуполі", - йдеться у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках стан, положення та характер дій противника суттєвих змін не зазнали. Ворог активних дій на зазначених напрямках не проводив. Визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь на ротаційній основі виконують завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку ознак формування противником ударного угруповання для відновлення наступальних дій не виявлено. У суміжних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей ворог посилив охорону кордону та пунктів пропуску, проводить інженерне обладнання позицій. Російські окупанти в прикордонних районах посилили протидиверсійні заходи.

На Слобожанському напрямку противник посилює угруповання військ, продовжує часткове блокування міста Харкова та здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загарбники намагаються проводити наступ у напрямку населеного пункту Заводи. Тривають бойові дії.

Раніше повідомлялося, що проти мирних жителів Маріуполя і українських захисників на "Азовсталі" Росія планує здійснити бомбово-ракетні удари боєприпасами – носіями бойових отруйних речовин.

Від початку кривавої повномасштабної війни, розв'язаної Росією, понад 20 тисяч мешканців Маріуполя загинули.

24 квітня, на маріупольський комбінат "Азовсталь", де перебувають цивільні та військові, окупанти скидали важкі авіабомби, обстріляли його з артилерії та концентрують сили й техніку для штурму.

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