Через Ердогана Путін звернувся до української влади – закликав Київ змусити "азовців" скласти зброю.

Російський диктатор Володимир Путін усупереч заявам України про безперервне бомбардування Маріуполя заявив турецькому главі Реджепу Таїпу Ердогану під час телефонної розмови, що бойових дій у місті вже немає.

Про це йдеться в опублікованому у Telegram Кремля повідомленні про результати переговорів зі Стамбулом.

Путін заявив, що Маріуполь вже нібито захоплений російськими військовими і бойові дії там не ведуться.

Також через Ердогана глава Кремля звернувся до української влади – закликав Київ змусити "азовців" скласти зброю і здатися в полон.

Москва, що серед своїх цілей називала, зокрема, ліквідацію "нацбатів", обіцяє бійцям батальйону "Азов" "збереження життя, медичну допомогу і поводження згідно з міжнародно-правовими нормами".

Ситуація в Маріуполі

Генштаб ЗСУ сьогодні вранці повідомляв, що росіяни здійснюють масований вогневий вплив та блокування українських підрозділів в районі заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Як уточнюють оборонців, протягом 25 квітня РФ завдала по території заводу, де переховуються сотні цивільних, 35 авіаударів. В результаті нальотів рашистів один цех загорівся.

Через брак рятувальних служб військові власноруч витягають людей з-під завалів і надають першу допомогу.

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