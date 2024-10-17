РФ за добу втратила, у тому числі 17 танків.

Загальні бойові втрати ворога на війні проти України зросли й перетнули позначку у 674 тисячі супротивників.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, загальні бойові втрати росіян за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали вже близько 674 тис. 270 (+1 тис. 420 за добу) осіб.

Серед втрат у техніці загарбників, зокрема, 9 тис. 14 (+17) одиниць танків, 18 тис. 2 (+33) бойові броньовані машини, 19 тис. 510 (+51) артилерійських систем та 1 тис. 232 (+1) реактивні системи залпового вогню.

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У Генштабі додали, що також "мінусовано" 978 засобів протиповітряної оборони, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 17 тис. 104 (+54) безпілотники оперативно-тактичного рівня та 2 тис. 620 крилатих ракет:

Крім того, уражено 28 кораблів/катерів, підводний човен, 26 тис. 815 (+83) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 3 тис. 446 (+5) одиниць спецтехніки. Зауважується, що дані уточнюються.

Триває війна в Україні - важливі новини

Як повідомлялося, речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Метью Міллер заявив, що Вашингтон обговорює з Києвом план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави ознайомив президента США Джо Байдена з цим документом під час візиту до Штатів у вересні.

Під час брифінгу Міллер не уточнював журналістам свою минулу заяву про "продуктивні кроки", які Білий дім вбачає у цьому плані. За його словами, очільники держав у телефонній розмові 16 жовтня, "очевидно", торкалися питання плану перемоги України у війні з Росією.

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