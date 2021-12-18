Напередодні, писали ЗМІ, Вашингтон констатував, що розмова Байдена і Путіна ніяких результатів поки не дала.

Росія продовжила нарощувати війська біля кордону з Україною, попри розмову Байдена і Путіна минулого тижня, під час якої американський лідер попередив Кремль про "жорсткі заходи" у відповідь на вторгнення.

Про це повідомляє CNN з посиланнями на джерела в американській розвідці.

Останніми днями у прикордонні райони була відправлена велика кількість військових. Також Росія почала використовувати комерційні повітряні і залізничні системи для підтримки військових зусиль.

Аналогічна діяльність у повітрі і на залізничних шляхах була помітна навесні.

Читайте такожЕксперт назвав пропозиції РФ стосовно України і НАТО "фіговим листочком"За останніми даними американської розвідки, на кордоні з Україною і навколо неї розгорнуто понад 50 так званих "батальйонних тактичних груп" (900 людей кожна). Ці групи є диверсифікованими і досить самодостатніми бойовими одиницями з комбінацією військ, артилерії, протитанкового озброєння, розвідувальних та інженерних частин.

Такі комбінації військ грали провідну роль у наступі РФ на Донбас в 2014-му.

Як пише телеканал, адміністрація Байдена сподівається, що агресію Росії вдасться стримати дипломатією.

Офіційний представник Білого дому у коментарі CNN підкреслив: "Ми вважаємо, що переговори були б більш продуктивними, якби відбувалися в умовах деескалації, а не ескалації".

Отримані телеканалом супутникові знімки свідчать, що Росія зосередила війська і техніку всього у 30 милях від України. З 7 вересня по 5 грудня кількість російської військової техніки у селі Солоті на південному заході Росії збільшилась.

Що передувало

Як писав Bloomberg, адміністрація Байдена, констатуючи неефективність переговорів з Путіним, підштовхує союзників по ЄС завершити узгодження пакету економічних й енергетичних санкцій проти Росії у разі повномасштабного вторгнення в Україну.

У Вашингтоні вважають, що узгодження конкретних варіантів санкцій стане потужним сигналом для Путіна.

Читайте такожCNN дізнався про озброєння, яке Україна запросила у США в рамках допомогиМожлива ескалація на кордоні

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді спростували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може відбутися в будь-який день.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Яна Ставська