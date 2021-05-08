Український захисник зазнав кульового поранення 28 квітня поблизу села Зайцеве Бахмутського району.

У військовому шпиталі Харкова помер військовий з Полтавської області Віктор Городніченко, якого було поранено на Донбасі 28 квітня.

Читайте такожУ госпіталі помер боєць 53-ї бригади, якого місяць тому поранили в голову на Донбасі (фото)Про це повідомив у соцмережі Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

"Сьогодні у військовому шпиталі помер воїн з Полтавщини – старший солдат Городніченко Віктор Анатолійович. Український захисник зазнав кульового поранення 28 квітня поблизу села Зайцеве Бахмутського району в результаті ворожого пострілу снайпера російсько-терористичних сил", - йдеться в повідомленні.

Там зазначається, що йому була надана невідкладна допомога, потім військового евакуювали до лікарні у Бахмут, пізніше – до Харкова. "Але сьогодні, після виснажливих операцій, мешканець Миргородського району помер", - йдеться в повідомленні.

"Час і місце віддання військових почестей буде сповіщено пізніше", - підсумували в Полтавському обласному ТЦК та СП.

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Автор: Ірина Погоріла