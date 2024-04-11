У міноборони РФ стверджують, що "мети удару досягнуто".

Російські військові вночі завдали масованого удару високоточною зброєю по об'єктах ПЕК України, "мети удару досягнуто". Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

Зазначається, що в результаті було порушено роботу українських підприємств військової промисловості, зірвано перекидання резервів до районів бойових дій, усклднено постачання ЗСУ паливом.

"Удар наносився у відповідь на спроби київського режиму завдати шкоди об'єктам нафтогазової галузі та енергетики Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у відповідь на "атаки Збройних сил України по цивільних об'єктах РФ" російські військові регулярно завдають ударів по українській інфраструктурі: об'єктах енергетики, оборонної промисловості, військового управління та зв'язку.

"Прес-секретар президента Дмитро Пєсков наголошував, що армія не б'є по житлових будинках та соціальних об'єктах", - пишуть росЗМІ.

Удари РФ по енергетичних об'єктах України

В ніч на 11 квітня російські терористи атакували дронами енергетичну інфраструктуру півдня. Як повідомили в Силах оборони півдня, вночі ворог масовано атакував південь, бойова робота тривала понад 5 годин, під прицілом окупантів опинилася енергетична інфраструктура.

В ЗСУ уточнили, що на світанку ворог масовано атакував різними типами ракет - зокрема, по Запорізькій області спрямував керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації. 2 ракети силами ППО було знищено, але є і влучання. Водночас у Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

Згодом з'явилися нові подробиці атаки 11 квітня. За словами речника Командування Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, Сили оборони і мобільні вогневі групи "досить гарно відпрацювали", знищивши майже 100% безпілотних літальних апаратів, при цьому кілька дронів вдалося заглушити завдяки українським підрозділам РЕБ.

Вас також можуть зацікавити новини: