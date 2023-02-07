Зокрема, артилерійські військові частини та підрозділи морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по російських загарбниках.

Морські піхотинці за минулу добу, 6 лютого, знищили танк і ліквідували 33 російських військових.

"Минулої доби морські піхотинці знищили танк, три броньовані машини піхоти, МТ-ЛБ (броньований тягач - УНІАН), безпілотний літальний апарат та 28 окупантів", - повідомив прес-центр командування Військово-морських сил Збройних сил України.

Крім того, артилерійські військові частини та підрозділи командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого знищено п'ятеро російських військових. Остаточні втрати ворога уточнюються.

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Війна в Україні - втрати росіян

Як повідомляв УНІАН, українські воїни за минулу добу, 6 лютого, ліквідували ще 1030 російських загарбників, які прийшли до нас зі зброєю. Таким чином загальні бойові втрати російської армії станом на 7 лютого орієнтовно складають 133190 осіб. Також за добу знищено 14 російських танків, 28 бойових броньованих машин та артилерійська система.

Також у ЗСУ показали на відео знайомство російських окупантів з українською "Рапірою". Росіяни намагалися сховатися в одному з населених пунктів Донецької області, але це їх не врятувало від влучного пострілу й подальшого пакетування для відправки додому.

Окрім цього, в небі над Бахмутом українські прикордонники успішно збили російський штурмовик Су-25, який прикривав з повітря піхоту, що наступала на лінію оборони наших захисників.

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