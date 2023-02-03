Також ВМС ЗСУ у складі інших угруповань докладають усіх зусиль із забезпечення безпеки судноплавства.

Морські піхотинці за тиждень знищили майже сотню окупантів та ворожу техніку.

Як повідомили у прес-центрі командування Військово-морських сил Збройних сил України, за минулий тиждень нашим військовим вдалось знищити: 97 окупантів, 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 7 артилерійських систем, 4 безпілотні літальні апарати, мінометний розрахунок та 2 сховища з боєприпасами.

Також ВМС ЗСУ у складі інших угруповань докладають усіх зусиль із забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи. Зокрема, за минулий тиждень в рамках "зернової ініціативи" 14 суден покинули українські порти, на їх борту було понад півмільйони тонн зерна та інших харчових продуктів.

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Крім того, повідомляється, що станом на ранок 3 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 10 ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких становить близько 16 одиниць. В Азовському морі знаходиться один ворожий корабель; в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них п'ять носіїв "Калібрів", загальний залп яких становить 72 ракети.

Втрати Росії у війні проти України

Як повідомляє The New York Times з посиланням та американських та західних чиновників, партнери України вважають, що кількість вбитих і поранених російських військових вже наближається до 200 тисяч.

За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 3 лютого втрати ворога серед особового складу орієнтовно склали близько 129 870.

Наразі Росія зосереджується на боях за Донецьку та Луганську області, дедалі частіше лунають заяви про плани ворога повністю окупувати їх до березня. Ворог зазначає чималих втрат на цих напрямках. Під час боїв за один лишень Соледар, за оцінками українських військових, РФ втратила стільки ж людей, скільки у двох війнах проти Чеченської республіки Ічкерія.

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