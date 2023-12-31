Також було збито понад 260 крилатих ракет різних типів. Тривалість повітряних тривог за рік склала майже 1097 години.

У 2023 році столиця України вистояла перед масованими повітряними атаками РФ: ворог за рік запустив по Києву понад 50 балістичних та аеробалістичних ракет, понад 260 крилатих ракет різних типів, а также майже пів тисячі ударних БПЛА. Загалом це понад 800 засобів ураження.

Гостям столиці та киянам довелося провести майже 1097 години у повітряних тривогах. Сумарно це 45 днів. Про небезпеку сирени повідомляли 939 разів, уточнили в Київській міській військовій адміністрації у новорічний вечір.

"За цей 2023 рік ворог здійснив 73 повітряні атаки на місто... Силами і засобами протиповітряної оборони було знищено приблизно 98% усіх повітряних цілей!", - уточнили там.

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В КМВА нагадали, що все знищене Росією столиця та Україна рано чи пізно відновлять. Найболісніше у роки повномасштабної війни - це втрата людей. За останній передсвятковий тиждень (з 24 по 31 грудня) окупанти вбили війною в Києві 69 людей. Третина жертв припала на 29 грудня - день масованого ракетного удару по Україні. "Поранення отримали 294 мешканці столиці, з яких 146 у 2023 році", - констатує відомство.

Також там уточнили, що цього року столиця як слід підготувалася до опалювального сезону, попри те, що Росії вдалося пошкодити 63% енергетичних об’єктів міста.

"Столиця України – це її люди. Люди, які загартувалися і стали ще мужнішими. Нас ніхто і ніщо не зламає. Київ був, є і буде столицею незалежної і сильної України! Віра та об’єднаність – це наша головна запорука здолати ворога. Здобути Перемогу в цій війні! Повернути мир в Україну!", - прокоментував голова КМВА Сергій Попко.

Росія може вдарити по Україні у Новий рік 24-ма "Калібрами"

Сьогодні стало відомо, що країна терорист збільшила кількість ракетоносіїв ракет "Калібр" у Чорному морі до 3 кораблів. Це дозволяє окупантами вдарити по Україні 26-ма ракетами, заявили Сили оборони півдня України.

Там застерегли українців не ігнорувати повітряну тривогу. Як відомо, зараз в небі України все ще знаходяться дрони "Шахед".

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