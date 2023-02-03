На знищеній базі окупанти розмістили військову техніку і особовий склад.

2 лютого, у селищі Новобогданівка Мелітопольського району Запорізької області знищено нафтобазу, на території якої окупанти розмістили військову техніку та особовий склад. Про це в ефірі телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

"Безумовно, на тій нафтобазі пального не було, бо рашисти його давно вкрали. Однак вони там зберігали техніку і особовий склад", - зазначив він.

За інформацію Федорова, втрати окупантів внаслідок вибухів становлять сотні поранених. Зокрема, як заявляє мер, до однієї з установ, яку вони раніше захопили та організували там госпіталь, привезли вісім КамАЗів з пораненими.

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"Тобто це сотні поранених, яких вони насипом привезли (зі знищеної нафтобази – УНІАН), – заявив мер.

Водночас, за його словами, попри величезні втрати ворог постійно поповнює людські ресурси.

"І, наприклад, вчора місцеві жителі на території селища Михайлівка бачили приблизно 1,5 тис. "вагнерівців", яких завезли на територію нашого району", – додав Федоров.

Втрати окупантів у Мелітополі

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого жителі тимчасово окупованого Мелітополя спостерігали масштабну пожежу. Густий дим валив у нижній частині міста за центральним ринком у районі захопленого окупантами заводу "Рефма", де вони розмістили свою військову базу. Мер міста повідомив, що це палала база окупантів.

Також відомо, що у Мелітополі до лікарні звозять велику кількість поранених росіян. За словами мера міста, після нещодавнього вибуху на ворожому складі боєприпасів військові шпиталі окупантів заповнені вщент.

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