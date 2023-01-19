За словами мера Мелітополя, після вчорашнього вибуху на ворожому складі боєприпасів військові шпиталі окупантів заповнені вщент.

До міської лікарні в Мелітополі звозять велику кількість поранених російських окупантів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, багато окупантів з пораненнями звозять до лікарень після вчорашнього вибуху на ворожому складі боєприпасів у селі Михайлівка.

"Останні декілька годин у лікарню Мелітополя привозять просто пачками поранених рашистів, що говорить про те, що їхні військові шпиталі заповнені вщент. Сьогодні вони вже заповнюють зверх ліміту нашу лікарню. Ми розуміємо, звідки їх везуть, але про це згодом повідомить наш Генштаб", - сказав Федоров.

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Як повідомляв УНІАН, російські окупанти продовжують завозити медиків з РФ до лікарень на тимчасово захоплених територіях України. Медустанови переорієнтують на лікування військових армії Росії.

Тим часом мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що серед проросійських колаборантів частішають панічні настрої, а тому Москва перевела їх на ночівлю до Криму. Раніше гауляйтер Євген Балицький заявив, що навесні армія РФ буде "звільняти" усю Запорізьку область

Сьогодні, 19 січня вранці Генштаб ЗСУ інформував, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили три пункти управління, п'ять районів зосередження окупантів, один склад боєприпасів та два інші важливі об'єкти ворога.

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