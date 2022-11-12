Британський посол зізналась, що вчора слідкувала за ситуацією навколо Херсона.

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс привітала звільнення Херсону від російських окупаційних військ.

У "Твіттері" посол написала, що вчора слідкувала за ситуацією навколо звільнення міста і не могла зосередитися на чомусь іншому.

"Київ, Харків, Херсон. Я і моя команда живемо і працюємо серед героїв", - написала британський посол.

Звільнення Херсонщини

9 листопада РФ оголосила про виведення своїх військ з Херсона.

11 листопада ЗСУ зайшли в місто, а президент Володимир Зеленський офіційно оголосив про звільнення міста. Він назвав цей день історичним.

Експерти оцінили виведення російських військ, як черговий стратегічний провал Кремля.

При цьому українців закликали поки не повертатися до Херсонської області через високу ймовірність обстрілів. Зокрема, окупанти зайняли лівий берег Дніпра, звідки обстрілюють громадянську інфраструктуру України.

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