Олексій Макеєв відреагував на заяви, що уряд Німеччини штовхає Київ погодитися на мирні переговори з РФ, які можуть призвести до остаточної втрати української території.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв спростував заяви про те, що Берлін може тиснути на Київ за закритими дверима, щоб досягти мирної угоди з Росією. Про це повідомляє Politico.

Відповідні припущення підігріло повідомлення німецького журналу Der Spiegel у п'ятницю про таємну "російську вечерю" в посольстві Німеччини у Вашингтоні наприкінці жовтня, під час якої найближчий помічник канцлера Німеччини Олафа Шольца, глава канцелярії Вольфганг Шмідт нібито "в ейфорії" оцінив пропозицію американського аналітика Семюела Чарапа припинити війну в Україні шляхом нав’язаного врегулювання через переговори з Москвою.

Макеєв заперечив, що уряд Німеччини штовхає Київ погодитися на мирні переговори з РФ, які можуть призвести до остаточної втрати української території. Дипломат додав, що тиску "за закритими дверима" не було.

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У свою чергу представник канцелярії Німеччини сказав виданню, що Шмідт відкидає "необґрунтовані твердження" - мовляв, прем'єр-міністр країни Олаф Шольц та інші західні лідери неодноразово наголошували, що Київ сам повинен вирішувати, коли і за яких умов він укладає мирну угоду з Москвою.

"Мирні переговори" з РФ - останні новини

Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що переговорів з РФ поки не буде. За його словами, переговори в інтересах України можуть мати місце лише на базі Формули миру.

"На сьогодні це єдиний майданчик, який працюючий. Остання зустріч на Мальті була дуже непоганою. Майже 80 країн. Після цього зустріч буде у Швейцарії. В рамках форуму чи на майданчику економічного форуму буде такий безпековий сегмент", - сказав Зеленський.

Раніше перший заступник помічника президента США з національної безпеки Джонатан Файнер заявив, що до кінця наступного року РФ має сісти за стіл переговорів на умовах України.

У листопаді президент Росії Володимир Путін заговорив про мирні переговори з Україною. Зокрема, він назвав те, що відбувається в Україні, "трагедією" і закликав "шукати шляхи для її якнайшвидшого припинення".

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