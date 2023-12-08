За словами Джонатана Файнера, США і союзники докладають усіх зусиль для того, щоб Україна мала спроможності розпочати новий наступ.

Сполучені Штати Америки хочуть схилити Росію до переговорів на умовах України до кінця 2024 року. Про це заявив перший заступник помічника президента США з національної безпеки Джонатан Файнер.

За його словами, мета США - змусити РФ обрати: або сісти за стіл переговорів, або "мати справу з сильнішою Україною, яка спирається на потужну промислову базу в США та Європі" і здатна піти у наступ.

"Ми би хотіли, аби наприкінці наступного року українці опинилися на такій позиції, за якої Росія була би змушена ухвалювати рішення: сідати за стіл переговорів з прийнятними для України умовами, або зіткнутися з набагато більш сильною Україною", - зазначив Файнер.

Він додав, що Вашингтон працює над розвитком української оборонної промисловості. При цьому США і союзники докладають усіх зусиль для того, щоб Україна мала спроможності розпочати новий наступ.

Переговори з РФ - останні новини

За даним західних ЗМІ, на початку листопада США і Євросоюз почали консультації з Україною щодо можливості переговорів з Росією. Під час цих обговорень нібито йшлося про те, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти домовленостей.

22 листопада під час виступу на саміті G20 президент Росії Володимир Путін обмовився про мирні переговори з Україною. Зокрема, він назвав те, що відбувається в Україні, "трагедією" і закликав "шукати шляхи для її якнайшвидшого припинення".

Згодом радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк різко відповів, чому переговори з окупантами неможливі. За його словами, Росії потрібна оперативна пауза, а не встановлення миру.

Вас також можуть зацікавити новини: