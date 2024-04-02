У лютому 2022 року ЄС ввів персональні санкції проти Пінчука у зв'язку з вторгненням РФ в Україну.

Чорноморський флот Російської Федерації, який за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну втратив приблизно третину бойового потенціалу, очолив уродженець тимчасово окупованого Севастополя Сергій Пінчук. Про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Хто такий Сергій Пінчук

Згідно з відкритими джерелами, Сергій Пінчук народився 26 липня 1971 року в Севастополі. Закінчив Чорноморське вище військово-морське училище імені Нахімова в Севастополі. З розпадом СРСР пішов служити саме в російський, а не в український флот. Розпочав офіцерську службу 1993 року на посаді командира зенітно-ракетної батареї БЧ-2 ескадреного міноносця "Наполегливий", на якому пройшов посади командира зенітно-ракетного дивізіону, ракетно-артилерійської бойової частини, старшого помічника і командувача.

Командував Каспійською флотилією (вересень 2016 - травень 2021), Новоросійською військово-морською базою Чорноморського флоту (2011-2014), був начальником штабу з'єднання надводних кораблів Балтійського флоту, командиром 105-ї бригади кораблів охорони водного району Балтійського флоту та начальником Кронштадтського гарнізону тощо.

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Із жовтня 2021 року - начальник штабу - перший заступник командувача Чорноморського флоту.

У лютому 2022 року Європейський Союз ввів персональні санкції проти Пінчука у зв'язку з вторгненням РФ в Україну.

Інші призначення в російському флоті

Крім нового командувача Чорноморського флоту Шойгу також повідомив про призначення нового керівника в Північний флот РФ (основна база - місто Сєвєроморськ під Мурманськом). Цю посаду обійняв віце-адмірал Костянтин Кабанцов. Він є уродженцем міста Семипалатинськ (сьогодні - Семей), розташованого в Казахстані. Його служба була пов'язана з підводними човнами - переважно саме Північного флоту.

Крім того, указом президента РФ призначено нового командувача всіма військово-морськими силами РФ загалом. Командувати ВМФ Росії доручили адміралу Олександру Моїсеєву. Моїсеєв є уродженцем Калінінградської області. Довгий час його служба була пов'язана з підводними човнами. У 2011 році він навіть отримав звання "героя Росії" за успішні ракетні пуски з підводного човна стратегічного призначення.

У 2018 році Моїсеєв керував Чорноморським флотом РФ, а 2019-го був переведений на посаду командувача Північного флоту. У березні 2024 року в Кронштадті (РФ) на церемонії з нагоди Дня моряка-підводника Моїсеєва офіційно представили як тимчасового головкома ВМФ Росії.

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