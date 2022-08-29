У ССО "Азов" відкрили набір нових солдатів. Потрібні мотивовані і стресостійкі бійці, які готові боротися з ворогом. Діючі військовослужбовці можуть перейти з інших підрозділів.
Про поповнення лав повідомили на офіційному YouTube-каналі полку "Азов".
"Нам потрібні добровольці, мотивовані та стресостійкі бійці, що готові повністю присвятити своє життя боротьбі та разом з нами здолати всі перешкоди на шляху до перемоги. Для чинних військовослужбовців є можливість переведення з інших частин. Ми — велика братерська спільнота близьких за духом воїнів, об’єднаних колективною мотивацією до боротьби та надзвичайною жагою до переможних звитяг. Вірність кожного перевірена боєм, потом, кров’ю та часом", — сказано в повідомленні полку "Азов".
Представники підрозділу зазначили, що всі "азовці" добре знайомі з поняттями честь і гідність. У своїх душах вони плекають "високі моральні почуття і людські чесноти". Щоб подати заявку і приєднатися до "Азову", необхідно заповнити форму-анкету за посиланням.
Нагадаємо, бійці полку потужно привітали народ України на День Незалежності. Вони опублікували відео з острова Хортиця, колиски козацької слави.
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