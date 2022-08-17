Удари, найімовірніше, наносилися з артилерії.

Бійці ССО "Азов" відзначилися прицільними ударами по окупантам. Вони знищили ворожий штаб і як мінімум одну БМП із загального скупчення техніки.

Ролик з демонстрацією роботи "азовців" опублікував прес-центр Стратегічного командування ЗСУ в офіційному Telegram-каналі.

На відео нижче спочатку показується, як бійці ССО "Азов" вели розвідку із застосуванням безпілотника. Вони вивчили місцевість і виявили штаб окупантів, а також скупчення техніки противника. Свою БМП рашисти намагалися заховати серед рослинності.

У ролику також демонструються удари по ворогу. Судячи з сили пострілів, вони наносилися з артилерії. Одне з влучень здійснили прямо в штаб: на кадрах видно, як у повітря полетіли частини будинку. Втрати серед рашистів поки встановлюються.

Нагадаємо, раніше повітряні сили ЗСУ відзвітували, що за минулу добу "приземлили" три безпілотники і один вертоліт Ка-52. А згідно зі свіжими даними від Генштабу, українські захисники ліквідували вже 44 100 противників.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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