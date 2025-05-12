Також фіксується активність розвідувальних БПЛА.

У ніч на 12 квітня, коли мало б початися велике перемир'я, російські окупаційні сили запустили по Україні дрони-камікадзе типу Shahed.

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Оновлено о 01:15: Нові групи дронів заходять в повітряний простір на сході Харківщини з тимчасово окупованих територій Луганщини, курс - західний.

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Оновлено о 01:00: БПЛА бачать на сході та півдні Чернігівщини, заході Сумщини, півночі Полтавщини, сході Запорізької області, північному заході Дніпропетровщини, заході Київщини та півночі Черкащини.

Оновлено о 00:40: У напрямку Броварів та Києва зі сходу й північного сходу летять російські дрони.

Оновлено о 00:35: На півночі Чернігівщини та Харківщини фіксують російські розвідувальні БпЛА.

Оновлено о 00:30: Дрони є на сході та півдні Чернігівщини (курс - західний/південний/південно-західний), заході та центрі Сумщини (південно-західний), півночі Полтавщини (південно-західний), сході Запорізької області (північно-західний/західний) та центрі Дніпропетровщини (північно-західний).

Також в повітряний простір Сумщини з Курської області заходять нові групи ударних БПЛА.

Оновлено о 23:45: Повітряні сили фіксують БПЛА на півночі, сході та півдні Чернігівщини, курс - південний/південно-західний.

Також дрони рухаються на заході Сумщини (південно-західний курс), півночі Полтавщини (південно-західний) та сході Запорізької області (північно-західний/західний).

О 23:07 в Командуванні попереджали про активність розвідувальних дронів в Запорізькій області. Такі безпілотники можуть бути навідниками російських засобів ураження, Повітряні сили залучили засоби для їхнього збиття.

Також російські розвіддрони фіксували на півдні Сумщині, півночі Донеччини та Херсонщині.

Перемир'я з 12 травня

Нагадаємо, раніше Україна оголосила про готовність до 30-денного перемир’я, яке має розпочатися вже в цей понеділок.

Підтримана Сполученими Штатами Америки та країнами Європи ініціатива передбачає повне припинення бойових дій на суші, в повітрі та на морі. У разі відмови Росії від повного припинення вогню, західні партнери України розглядають можливість посилення санкцій.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до прямих переговорів із Росією лише після того, як Москва підтвердить безумовне припинення вогню.

Кремлівський правитель Путін відкинув цю пропозицію, заявивши, що готовий до відновлення прямих переговорів з Україною у Стамбулі. Зеленський відповів, що буде там особисто 15 травня.

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