За його словами, сьогоднішня ситуація складніша, ніж під час Другої світової війни.

Росія змінила тактику повітряних атак на Україну. Тепер окупанти одночасно завдають декілька ударів по одній цілі, щоб знищити її та виснажити систему протиповітряної оборони.

Про це сказав народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в етері "Еспресо". Він зазначив, що Росія застосувала більше 7 тисяч ракет і понад 50 тисяч "шахедів" для ударів по населених пунктах України. За його словами, це навіть не йде у порівняння з Другою світової війною, тому при такій кількості ракетних та дронових обстрілів складно створити систему ППО, яка б повністю справлялася з таким ворожим натиском.

Костенко наголосив, що вся система ППО розроблялася за часів "холодної" війни, тому вона досить дорога та розрахована на знищення серйозних цілей, а не "шахедів", які коштують від 30 до 100 тисяч доларів.

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За його словами, економічно неправильно і недоцільно для збиття дронів витрачати Patriot, С-300 і "Буки", які коштують мільйони доларів. Він підкреслив, що жодна економіка цього не витримає, тому треба розробляти і застосовувати менш дорогі засоби, зокрема, перехоплювачі, щоб боротися з російськими дронами. "Треба робити побільше дронів перехоплювачів, які є порівняно дешевшими, і можуть боротися з дронами", - додав він.

Костенко зазначив, що зараз Росія може в один день запускати максимум до 500 дронів. "Але таку кількість вони не можуть запускати щодня, бо в них немає для цього ресурсу. Разом з фальш- дронами можуть робити такі атаки раз на 3-4 дні", - наголосив нардеп.

За його словами, на сьогодні треба сконцентруватися на масштабуванні виробництва засобів, які відбиватимуть повітряні атаки:

"Треба робити суцільне радіолокаційне поле, автоматизувати все це і знищувати російські дрони. Думаю, що в найближчий час знайдемо ці рішення і щодня збиватимемо все більшу кількість "шахедів".

Виробництво дронів та перехоплювачів

Як відомо, Україна вже почала застосовувати для збиття російських "шахедів" дрони-перехоплювачі. Президент Володимир Зеленський повідомляв, щоб під час однієї з останніх атак таким чином ліквідували десятки БПЛА.

За інформацією Defense Express, в Україні за останній рік обсяги виробництва дронів зросли на 900%. Сфера безпілотних технологій стала одним із ключових напрямів відповіді нашої держави на повномасштабне вторгнення Росії.

Аналітики з Atlantic Council та Georgetown Security Studies Review зазначають, що, попри суттєве збільшення виробництва - з 20 тисяч одиниць на місяць улітку 2024 року до понад 200 тисяч зараз - Україні слід перейти до довгострокового планування та нарощування інвестицій у передові технології.

Дослідники також підкреслюють, що Україна подає менше патентних заявок на безпілотні системи, ніж Росія та інші держави. Вони вважають, що юридичний захист інновацій є важливою умовою для подальшого зростання оборонної галузі.

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