Окупанти запустили "шахеди".

Цієї ночі Україну починає охоплювати повітряна тривога, оскільки російські загарбники здійснили черговий пуск дронів-камікадзе типу "шахед".

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Оновлено о 01:20: БПЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину, повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил.

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О 01:07 Повітряні сили ЗСУ повідомили про безпілотники на півночі Сумщини (курс на південь), в напрямку Харкова, а також на межі Харківської й Полтавської областей.

Дронові атаки на Україну

Нагадаємо, минулої ночі Російська Федерація атакувала Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300/400 та 101-м ударним ударним дроном і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Вночі повідомлялося про наслідки атаки у Києві - в Солом'янському та Деснянському районах столиці впали уламки, пошкодивши вікна, автомобілі та трубу водопостачання.

За словами нардепа, секретаря Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, наразі Російська Федерація здатна запускати по Україні до 500 дронів за день. Він зазначив, що здійснювати такі дронові нальоти окупанти можуть раз на декілька днів.

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