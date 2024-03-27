Всі ударні дрони цього разу були запущені з території РФ.

Уночі 27 березня російські окупанти атакували територію України ударними БпЛА типу Shahed.

Про це повідомили в Повітряних силах. Там зазначили, що дрони були запущені з Курської області Росії. "Усього застосовано 13 ворожих безпілотників. Збито – 10 у Харківській, Сумській та Київській областях", - уточнили в Повітряних силах.

Там додали, що до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та Сил оборони України.

Відео дня

Атаки дронів на Україну

Окупанти майже щоночі атакують територію України ударними дронами. Так, в ніч на 26 березня росіяни запустили 12 ударними БпЛА типу Shahed. Дрони були запущені з мису Чауда в окупованому Криму та російської Курської області. Крім цього, ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Донецької області.

"Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України у Миколаївській та Харківській областях. Збито усі 12 "шахедів"", - уточнили тоді у Повітряних силах.

А 25 березня у Києві пролунала серія вибухів. Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що російські окупанти завдали удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Їх знищили українські захисники.