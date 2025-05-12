Загарбники продовжують запускати з півострова "шахеди".

Російські загарбники забирають системи протиповітряної оборони з інших напрямків, щоб використати їх для прикриття окупованого Криму.

Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, передає Радіо Свобода. За його словами, небо над окупованим півостровом намагаються захищати краще, ніж власне російські регіони. Він пояснює це тим, що для Москви Крим має логістичну та символічну цінність:

"Щільність ППО на острові - вище, ніж у багатьох регіонах самої РФ. Через санкції та брак мікроелектроніки у росіян обмежені можливості для поповнення втрат".

Речник ВМС зазначив, що українським захисникам вже вдалося знищити багато систем протиповітряної оборони та військових об'єктів загарбників, однак росіяни досі здатні запускати з Криму дрони-камікадзе.

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"Це мобільні установки, які можна переміщувати, але переважно вони використовують перевірені локації", - пояснив він.

Окупований Крим

За словами президента України Володимира Зеленського, Російська Федерація перетворила окупований півострів на справжню військову базу.

В українській розвідці повідомляли, що загарбники зосереджують там значну кількість систем протиповітряної оборони, включаючи новітні комплекси С-500.

Це пов'язано з масштабними ударами Збройних сил України по військових об'єктах на півострові та, як наслідок, суттєвих втрат у ППО окупантів.

Крім того, Росія активно захищає стратегічно важливі об'єкти, такі як Кримський міст, який вже зазнавав атак. Також загарбницькі війська прикривають незаконно збудований міст баржами.

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