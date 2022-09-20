На його думку, вони можуть відбутися тільки для камер російської пропаганди.

Правозахисник Павло Лисянський пояснив, для чого російські окупанти оголосили про проведення псевдореферендумов на окупованих територіях України.

Свою думку він висловив в ефірі телеканалу Freedom.

"Що таке референдум і військова агресія Росії проти України? Це одна з умов транзиту влади 2023. Дідуся-диктатора вони не можуть прибрати. Його можна прибрати або в труну, або на підвищення. На підвищення - це зробити з нього якогось генсека Союзної держави. А зараз позиції Путіна дуже слабкі. Кадиров мало не вказує, коли його повинен буде прийняти Путін", - сказав Лисянський.

За його словами, російський президент Володимир Путін дискредитував групу впливу Збройних сил Російської Федерації, а група ФСБ, навпаки, зміцнилася. Також йде контрнаступ на тимчасово окупованих територіях України.

"Відповідно, все це підштовхує їх до того, що необхідно швидше проводити ці референдуми для того, щоб відправити диктатора на транзит влади", - зазначив правозахисник.

Лисянський підкреслив, що процедура запуску цих "референдумів" запущена не так, як перед повномасштабним вторгненням.

"Це свідчить про те, що проведення даних псевдореферендумів лобіює одна з груп впливу в Кремлі, її очолює перший заступник глави Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко і перший віце-спікер Ради Федерації Андрій Турчак", - зазначив він.

Правозахисник переконаний, що на тлі успішного контрнаступу ЗСУ вони почали просувати в інформаційному плані тему псевдореферендумів. Однак, на його думку, вони можуть відбутися лише для камер російської пропаганди.

"Цього достатньо для них, щоб сказати, що референдум відбувся", - підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що Центрвиборчком Російської Федерації збирається організувати дільниці для голосування на "референдумах" у "ДНР", "ЛНР", Запорізькій та Херсонській областях на території РФ.

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