Судячи зі слів чеського президента, Київ може поступитися членством в Альянсі в обмін на гарантії безпеки і військову присутність західних країн.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна навряд чи зможе вийти на кордони 1991 року.

"Малоймовірно, що Україна зможе повернути собі всю свою територію в межах міжнародно-визнаних кордонів, принаймні в осяжному майбутньому. Українці сьогодні визнають, що такого результату навряд чи вдасться досягти в найближчому майбутньому", - заявив Павло в інтерв'ю газеті Die Presse.

Також він торкнувся теми післявоєнних переговорів, однією з тем яких, на його думку, буде членство України в НАТО. Судячи зі слів чеського президента, Київ може поступитися членством в Альянсі в обмін на гарантії безпеки і військову присутність західних країн.

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"Згодом можна вести переговори, тому що членство України в НАТО можна обміняти на щось. Наприклад, на гарантії, коли йдеться про військову присутність", - сказав Павло.

На його думку, "ці дискусії потребуватимуть значних дипломатичних навичок і політичного тиску".

При цьому Павло вважає, що "Росія не задовольниться тільки частиною України".

Війна в Україні - ситуація на фронті

Сьогодні, 11 травня, українські військові на Слобожанському напрямку відбили дев'ять ворожих атак, які активізувалися в прикордонних регіонах Харківської області. Про це повідомив представник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, це райони населених пунктів Харківської області Стрілеча, Красне, Морозовець, Олійникове, Лук'янці, Огурцове, Гатище та Плетенівка. На Харківщині здійснюється вогневе ураження із завданням зірвати ворожий наступ і знищити окупантів.

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