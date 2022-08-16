Зеленський заявив, що Україна має витримати все й вибороти життя.

На Донбасі Збройні Сили України відбивають постійні й дуже потужні атаки ворога, тривають дуже жорстокі бої.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні наприкінці 174-го дня повномасштабної війни.

"Наші герої відбивають постійні й дуже потужні атаки на Донбасі. Окупанти застосовують там усе: авіацію, ракети, фосфорні бомби, артилерію... Тривають дуже жорстокі бої", - сказав Зеленський.

За його словами, російська армія цієї доби продовжила абсолютно безглузді жорстокі обстріли міст Запорізької та Дніпропетровської областей, зокрема під ударом були Оріхів, Нікополь. Тривають обстріли Харкова, прикордонних районів.

"Але все це нічого не дасть окупантам і не зламає нашого опору" - наголосив президент.

Зеленський заявив, що Україна має витримати все й вибороти життя.

"Україна має перемогти, і це буде", - сказав він.

Війна в Україні: актуальні дані

Ввечері, 16 серпня, Генштаб ЗСУ повідомив про успішні відбиття атак окупантів на чотирьох напрямках.

Як і раніше, ворог зосередив увагу на захопленні Донбасу. Наразі бої тривають на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Разом з тим росіяни продовжують обстрілювати Дніпропетровську, Запорізьку та Харківську області.

З початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували вже 43 900 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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