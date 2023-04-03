Заява ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина про "юридичне" взяття Бахмута не має значення. Прапор РФ над адміністрацією Бахмута вішали вночі, якщо таке взагалі відбувалося. А поставити ганчірку на дах — це не те ж саме, що утримати будівлю.
Такими висновками поділився військовий експерт Олександр Коваленко у свіжій публікації в особистому Telegram-каналі. Він порівняв висловлювання Пригожина із заявою провідної кремлівської пропагандистки Маргарити Симоньян про взяття Києва. Остання стверджувала, що висадка десанту в Гостомелі прирівнюється до захоплення міста. Ватажок "вагнерівців" зробив заяву того ж рівня, побоявшись записувати відео на тлі адміністрації в денний час.
"Буквально вчора я вже писав у своєму короткому огляді по Бахмуту, що повісити ганчірку на будівлі — це ще не означає, що протягом наступної години ти цю будівлю зможеш утримати. Тим більше, що ганчірка ПВК "Вагнер" була не повішена на будівлі адміністрації міста за його спиною, а була в руках Пригожина", — написав Коваленко.
Військовий експерт також зазначив, як ватажок згадував лише своїх найманців. Він ні слова не сказав про кадрові підрозділи російської армії, які теж беруть участь у штурмах Бахмута. Ці формування надають підтримку "вагнерівцям" у зв'язку з величезними втратами в рядах останніх.
А ще Коваленко задається питанням, чому прапор встановили "в пам'ять" про Владлена Татарського. Виходить, уявне захоплення Бахмута присвятили якомусь "воєнкору", а не десяткам тисячам найманців, які були ліквідовані під час штурмів.
"Звичайно, те, що у Пригожина вистачило сміливості вибратися в Бахмуті на лінію зіткнення, для того щоб зняти цей перформенс — це окрема історія. Але те, що він у військовій справі на рівні пустоголової балаболки Симоньян — це факт", — підсумував Коваленко.
Ситуація в Бахмуті: актуальна інформація
Пригожин опублікував відео, в якому заявив про встановлення прапора над міською адміністрацією та "юридичне" захоплення Бахмута.
У ВСУ спростували заяву ватажка "вагнерівців". Як повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий, росіянам ще далеко до окупації Бахмута. А навколо будівлі міської ради тривають бої.
За даними Міноборони, українським захисникам доводиться у важких умовах утримувати позиції в місті. Бахмут штурмують не тільки "вагнерівці", а й десантники.
Коваленко 2 квітня розповів про удар ЗСУ по окупантах у північному секторі Бахмута. Українські воїни застосували "Точку-У" для ураження рашистів на заводі АЗОМ. Завдяки цьому ворожі позиції в зазначеному районі ослабли.