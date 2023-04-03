Олександр Коваленко пояснив, чому термін "юридичне взяття" не має сенсу.

Заява ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина про "юридичне" взяття Бахмута не має значення. Прапор РФ над адміністрацією Бахмута вішали вночі, якщо таке взагалі відбувалося. А поставити ганчірку на дах — це не те ж саме, що утримати будівлю.

Такими висновками поділився військовий експерт Олександр Коваленко у свіжій публікації в особистому Telegram-каналі. Він порівняв висловлювання Пригожина із заявою провідної кремлівської пропагандистки Маргарити Симоньян про взяття Києва. Остання стверджувала, що висадка десанту в Гостомелі прирівнюється до захоплення міста. Ватажок "вагнерівців" зробив заяву того ж рівня, побоявшись записувати відео на тлі адміністрації в денний час.

"Буквально вчора я вже писав у своєму короткому огляді по Бахмуту, що повісити ганчірку на будівлі — це ще не означає, що протягом наступної години ти цю будівлю зможеш утримати. Тим більше, що ганчірка ПВК "Вагнер" була не повішена на будівлі адміністрації міста за його спиною, а була в руках Пригожина", — написав Коваленко.

Відео дня

Військовий експерт також зазначив, як ватажок згадував лише своїх найманців. Він ні слова не сказав про кадрові підрозділи російської армії, які теж беруть участь у штурмах Бахмута. Ці формування надають підтримку "вагнерівцям" у зв'язку з величезними втратами в рядах останніх.

А ще Коваленко задається питанням, чому прапор встановили "в пам'ять" про Владлена Татарського. Виходить, уявне захоплення Бахмута присвятили якомусь "воєнкору", а не десяткам тисячам найманців, які були ліквідовані під час штурмів.

"Звичайно, те, що у Пригожина вистачило сміливості вибратися в Бахмуті на лінію зіткнення, для того щоб зняти цей перформенс — це окрема історія. Але те, що він у військовій справі на рівні пустоголової балаболки Симоньян — це факт", — підсумував Коваленко.

Ситуація в Бахмуті: актуальна інформація

Пригожин опублікував відео, в якому заявив про встановлення прапора над міською адміністрацією та "юридичне" захоплення Бахмута.

У ВСУ спростували заяву ватажка "вагнерівців". Як повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий, росіянам ще далеко до окупації Бахмута. А навколо будівлі міської ради тривають бої.

За даними Міноборони, українським захисникам доводиться у важких умовах утримувати позиції в місті. Бахмут штурмують не тільки "вагнерівці", а й десантники.

Коваленко 2 квітня розповів про удар ЗСУ по окупантах у північному секторі Бахмута. Українські воїни застосували "Точку-У" для ураження рашистів на заводі АЗОМ. Завдяки цьому ворожі позиції в зазначеному районі ослабли.

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